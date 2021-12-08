В Самаре бухгалтер-рецидивист обворовала уже второго своего работодателя

Молодая бухгалтер после выхода на свободу вновь принялась обманывать своих работодателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, которая обвиняется в присвоении более 460 тысяч рублей организации, занимающейся продажей слабоалкогольных напитков.

По версии следствия, при проведении инвентаризации была выявлена недостача крупной суммы денег. Под подозрение попала 24-летняя работница бухгалтерии, которая устроилась в фирму летом 2021 года.

Как выяснилось, в 2017 году девушку уже обвиняли в 16 эпизодах мошенничеств. Тогда, будучи финансовым консультантом в банковской организации, использовала персональные данные клиентов, которые подавали заявки на выдачу кредитов, но передумали получать деньги. Организации был причинен ущерб свыше 1,4 миллиона рублей. Девушку приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

После окончания срока, бухгалтер вновь устроилась на работу по специальности и принялась за старое. Помимо денежных средств, полученных от контрагентов, девушка присвоила себе выручку в размере более 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.