Губернатор Самарской области рассказал, будут ли вводиться штрафы для невакцинированных граждан

Дмитрий Азаров ответил на вопросы самарцев в прямом эфире

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире ГТРК обсудил возможность введения штрафов для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Сейчас такая практика вводится в ряде зарубежных стран, поэтому самарцы начали интересоваться о такой вероятности у нас.

- Позиция России и лично президента Владимира Путина такова – нужно убедить граждан, что вакцинация необходима для сохранения здоровья. Нужно объяснять и находить аргументы. Что касается зарубежья, то там такая практика объясняется тем, что государтсво предоставило возможность вакцинироваться, а тем, кто это не сделал и планируется ввести запретительные штрафы, - объяснил Дмитрий Азаров.

Таким образом, по словам губернатора, никаких огромных штрафов для невакцинированных вводить в Самарской области не планируется. В настоящее время в Самарской области работают 200 прививочных пунктов, в регионе более 60% взрослого населения привиты хотя бы одним компонентом вакцины.