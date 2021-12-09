Жителям 23 многоквартирных домов в Самаре вернули холодную воду

Без холодной воды оставались почти пять тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Советского района Самары, где в ночь на четверг, 9 декабря 2021 года, произошла коммунальная авария, вернули холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Утечку на трубе диаметром 200 мм выявили возле дома № 167 по улице Гагарина около двух часов ночи. На время ремонта подачу ресурса ограничили в 23 жилых многоквартирных домах. В них проживают 4 900 человек, в том числе 1 250 детей.

Восстановить водоснабжение планировали к 8:00, но коммунальщики справились быстрее. Воду в дома самарцев вернули уже в 3:40.

Напомним, в среду, 8 декабря 2021 года, в Самаре произошли еще две коммунальные аварии: на проспекте Кирова, 309 в Кировском районе и на улице Губанова, 12 в Промышленном районе. Там тоже выявили утечки на трубопроводах холодного водоснабжения. В итоге вода пропала в домах более 6 тысяч жителей города. На улице Губанова подачу ресурса восстановили в 16:00, а на проспекте Кирова — в 18:40.