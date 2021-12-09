Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавил комиссию по развитию Восточной Сибири

Сергей Шойгу займется развитием Восточной Сибири

Президиум генсовета партии «Единая Россия» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири. Ее по поручению президента Владимира Путина возглавил министр обороны Сергей Шойгу. Помимо него в списке значатся еще 27 человек.

В число членов комиссии вошли представители различных ведомств, в том числе высшего и генерального совета партии «Единая Россия». Среди них: губернатор Омской области Александр Бурков, зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, замминистра экономразвития Сергей Галкин, губернатор Красноярского края Александр Усс, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. вице-президент Русского географического общества Артем Манукян, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и другие.

Напомним, Сергей Шойгу был одним из лидеров предвыборного списка «Единой России». Вместе с ним в него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Все они возглавили специально созданные партийные комиссии.