Самарец Арсен Захарян стал лучшим футболистом РПЛ 2021 года

Арсен Захарян в матче за «Динамо». Фото: ФК «Динамо» (Москва).

18-летний полузащитник московского «Динамо», уроженец Самары и воспитанник местного футбола Арсен Захарян получил премию «Первая пятерка-2021», которую вручают лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги.

- В голосовании приняли участие 100 человек, среди которых руководители РФС, РПЛ, футбольных клубов, тренеры сборных команд России, эксперты, представители СМИ. Они определили из общего списка номинантов пять лучших, расставив их по местам, - говорится в сообщении на сайте РПЛ.

В пятерку лидеров попал еще один воспитанник футбола Самарской области – Наиль Умяров из Сызрани, который выступает за «Спартак». Также за победу боролся тольяттинец Максим Мухин, однако в топ-5 он не вошел.

Арсен Захарян – воспитанник «Крыльев Советов» и Академии Коноплева. Первым тренером футболиста был бывший игрок «Крыльев Советов» Владимир Королев.

После Академии Коноплева Захарян перешел в академию «Динамо», где и начал профессиональную карьеру.