Проран, «Волга» и «Стрежень» готовы к наплыву мобильных «качков»

Дополнительное оборудование в преддверии зимних каникул было установлено в районе баз отдыха, пользующихся особым спросом у самарцев и гостей региона.

В начале декабря 2021 года МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом турбазы и коттеджи, расположенные на островах Серный в Красноглинском районе и Поджабный (Проран), санаторий «Волга» на 7 просеке, а также одну из самых популярных место отдыха в Ставропольском районе – базу отдыха «Стрежень». Теперь отдыхающие могут пользоваться мобильным интернетом на тех же скоростях, что и в городе – смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве онлайн, пользоваться сервисами для дистанционной работы и учебы, вести прямые эфиры в соцсетях и общаться в мессенджерах.

Согласно данным big data МТС, в этом году Самарскую область чаще всего посещали гости из Башкортостана и Татарстана. Следующими по числу прибывших туристов идут Нижегородская и Оренбургская области и республика Удмуртия. При этом более привлекательным отдых в Самарской области оказался для женщин – они составили около 60 процентов от общего количества гостей региона. Путешествовать по Самарской области предпочитают в основном люди старше 35 лет со средним уровнем дохода.