Коронавирус 9 декабря 2021 года подтвердился у 749 жителей Самарской области

Заболеваемость COVID-19 в 63 регионе идет на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на четверг, 9 декабря 2021 года. За минувшие сутки в регионе выявили 749 случаев заражения. Общее число достигло 187 445.

Хотя суточный прирост COVID-пациентов постепенно снижается, Самарская область все еще не покидает пятерку лидеров антирейтинга. По количеству новых больных регион опережают только Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Что касается выздоровления, то в Самарской области закончили лечение 578 человек. За все время победить COVID-19 удалось 136 641 жителю губернии.

Нескольких пациентов медики спасти не смогли. Умерли 28 самарцев, у которых был подтвержден коронавирус. Это меньше, чем накануне. Общая смертность с начала пандемии — 5 795 человек.