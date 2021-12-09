В Тольятти бизнесмен предложил полицейскому 15 тысяч рублей за беспрепятственную продажу паленой водки

Полицейский отказался от взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении жителя Тольятти, который занимался незаконной продажей немаркированного алкоголя, возбудили уголовное дело за покушение дачу взятки сотруднику полиции. Подозреваемый предложил оперуполномоченному 15 тысяч рублей за неизъятие продукции и последующее непривлечение к ответственности.

Полицейские получили информацию, что в одном из гаражных боксов в Автозаводском районе местный житель продает немаркированный алкоголь без лицензии. Прибыв по адресу, полицейскому поступило предложение от предпринимателя. Он собирался дать сотруднику полиции взятку, чтобы тот прекратил проверку его нелегального бизнеса. Однако полицейский отказался от денег и доложил о случившемся своему руководству.

В отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статья 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.