В Тольятти задержали похитителя 23 коробок зубной пасты

Молодой человек может сесть в колонию за похищение зубной пасты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские задержали дерзкого грабителя. Молодой человек похитил из аптеки сразу 23 коробки с зубной пастой. Момент попал на запись видеокамеры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением в полицию обратилась фармацевт аптеки. Она рассказала, что один из посетителей схватил с прилавка коробки с зубной пастой, сложил их в сумку и пошел на выход. Сотрудница торговой точки попыталась остановить молодого человека, но тот успел сбежать.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 28-летний местный житель, который имеет судимость за кражу и сейчас нигде не работает. Парня задержали по месту жительства. Он не стал отрицать своей вины. По словам тольяттинца, похищенную зубную пасту он продал первому встречному и уже успел потратить вырученные деньги.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.