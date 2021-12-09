Венчурный фонд Самарской области попал в тройку лучших

Мероприятие прошло в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Фото: Социальные сети

7 декабря в Москве прошло торжественное награждение призеров Национальной премии «Венчурный инвестор». Состоялось мероприятие в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0. В номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы» Венчурный фонд Самарской области занял третье место. Премия «Венчурный инвестор» проводится с 2014 года и присуждается лидерам российской отрасли венчурного инвестирования.

Более 200 инвесторов и более 100 сделок было изучено экспертным комитетом конкурса. До финала дошли только 15 профессиональных инвесторов — из них и были выбраны победители в 6 основных категориях.

— Таких результатов удалось достичь из-за продуктивной совместной работы областного правительства и фонда, — говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Многие стартапы уже начали свой путь на международный рынок, некоторые, по всей вероятности, и вовсе станут глобальными.

Венчурный фонд создан по инициативе минэкономразвития региона. Он работает над проектами в области цифровых технологий, более 20 миллионов рублей инвестируется в стартапы на ранних стадиях.