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Происшествия9 декабря 2021 12:08

В Самаре экс-сотрудница ФНС пойдет под суд за взятки и превышение должностных полномочий

Главный налоговый инспектор брала взятки за внесение в базу недостоверных сведений
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Преступница трижды получала взятки от заказчиков, а на четвертый ее обманули

Преступница трижды получала взятки от заказчиков, а на четвертый ее обманули

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывшего главного налогового инспектора отдела камеральных проверок уличили во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, инспектор ФНС по Промышленному району в 2020 году неоднократно получала в качестве взятки денежные средства за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога физическими лицами при отсутствии подтверждающих документов. Следователи установили три эпизода преступной деятельности, в общей сумме незаконного вознаграждения 110 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе предварительного расследования был выявлен еще один эпизод внесения в налоговую базу недостоверных сведений, однако обвиняемая тогда не получила обещанных 16 тысяч рублей от заказчика, так как тот нарушил договоренность.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД по Самарской области. Бывший инспектор ФНС сейчас ждет приговор суда.

Ранее "КП-Самара" рассказывала, какие взятки чаще всего берут и дают коррупционеры Самарской области.