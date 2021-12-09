У самарца полицейские забрали Porshe Cayenne, который он упорно не хотел регистрировать

Водителя лишили прав на три месяца, отобрали кроссовер и выписали штрафы на 5,5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре 2021 года сотрудники Центра автоматической фиксации административных нарушений ГИБДД по Самарской области обнаружили в Самаре Porshe Cayenne, который не зарегистрирован в установленном порядке. Инспекторы установили владельца автомобиля и привлекли его к административной ответственности.

- 35-летнего автовладельца задержали. На месте был составлен административный протокол и изъяты номерные знаки, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Однако водитель не торопился регистрировать свой кроссовер, а сделал дубликаты номеров и продолжал ездить по дорогам Самары. Данный факт вновь зафиксировали дорожные камеры.

В начале декабря сотрудники ДПС вновь задержали правонарушителя. В отношении самарца был составлен протокол за повторное управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, который подразумевает штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав на три месяца. Кроме того, автолюбителю выписали штраф 500 рублей за тонировку. Автомобиль был изъят полицейскими и отправлен на спецстоянку. Теперь несговорчивому водителю придется зарегистрировать свой Porshe и оплатить штрафы.