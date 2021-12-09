В Самарской области 12 декабря 2021 года ударит 20-градусный мороз

В конце недели самарцев ждет понижение температуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Самарской области на ближайшие три дня, 10-12 декабря 2021 года. Жителей региона ждет резкое похолодание. Столбик термометра может опуститься до -20 °C.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на пятницу, 10 декабря 2021 года, местами пройдет небольшой снег. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха понизится до -7 °C. Днем тоже ожидаются осадки. Ветер подует с севера и разгонится до 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до 0 °C. Возможна гололедица.

В ночь на субботу, 11 декабря, в Самарской области похолодает до -11 °C. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -4…-9 °C. На дорогах по-прежнему будет скользко.

В ночь на воскресенье, 12 декабря, мороз усилится. Столбик термометра опустится до -10…-15 °C, а местами — до -20 °C. При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ожидается -6...-11 °C. Местами возможна гололедица.