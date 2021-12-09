Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как зайти в магазины и ТЦ без QR-кода

Жителям Самары напомнили об альтернативном варианте прохода в ТЦ без QR-кода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24» рассказал об альтернативном варианте прохода в торговые центры и магазины, площадью более 2000 кв. м без QR-кода.

Так, если у гражданина нет сертификата о вакцинации, то на входе можно предъявить справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тесте, который действителен 72 часа. Таким образом, можно сдать анализ на антитела и с результатом ходить по магазинам на протяжении трех дней.

Напомним, согласно постановлению губернатора, сертификаты о прививке или ПЦР-тест не требуют в аптеках, а также магазинах «у дома», которые обеспечивают самарцев продуктами питания и товарами первой необходимости.