В Самаре из-за обледеневшего двигателя задержали вылет самолета в Нижний Новгород

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за происшествия в аэропорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 8 декабря 2021 года, в аэропорту Курумоч задержали самолет, который должен был лететь в Нижний Новгород. Всему виной — обледенение двигателя. ОБ этом «КП-Самара» сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

— Поступило сообщение, что в аэропорту Курумоч воздушное судно Як-40 рейса Самара — Нижний Новгород было возвращено с исполнительного старта. Пилот доложил об обледенении двигателя. Судно вернули на стоянку для обогрева, — рассказала помощник транспортного прокурора Ирина Загаринская.

Самолет благополучно вылетел в пункт назначения в 8:59. Задержка составила менее получаса. Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проводит по факту происшествия проверку.