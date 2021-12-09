Энергетики повысят надежность электроснабжения в селе Калиновка Самарской области

Самарская сетевая компания повысит степень надежности электроснабжения села Калиновка Сергиевского района

АО «Самарская сетевая компания» приступила к капитальному ремонту трансформаторной подстанции ПС 35/6 кВ «Калиновская». После окончания работ в селе Калиновка Сергиевского района степень надежности электроснабжения будет повышена.

В настоящее время энергетики полностью меняют блок выключателей открытого распределительного устройства 35 кВ на оборудование нового поколения. Теперь на подстанции будут работать современные вакуумные выключатели, которые, в отличие от прежних масляных, гораздо более надежны и пожаробезопасны. Также на распределительном устройстве устанавливается новая цифровая автоматика, позволяющая быстро фиксировать и передавать на пульт дежурному все показатели работы электрооборудования.

В Калиновке проживают 1,5 тысячи человек. В селе есть детский сад, школа и завод по производству подсолнечного масла. Жилые дома, социальные и промышленные объекты получают энергию от подстанции «Калиновская». Капремонт на энергообъекте Самарская сетевая компания проводит для того, чтобы обеспечивать своих потребителей бесперебойным, надежным электроснабжением.