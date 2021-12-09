Следственный комитет заинтересовался скандальным строительством ЖК «Исторический квартал» в Самаре

Дольщики пожаловались на долгострой в СК. Фото: СУ СКР по Самарской области

Участники долевого строительства ряда секций жилого комплекса «Исторический квартал» обратились в Следственный комитет Самарской области в решении их проблемы. Собственники уже несколько лет не могут получить свои квартиры, а сроки сдачи объекта несколько раз безосновательно переносились.

Дольщики пришли на личный прием к заместителю руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Александру Воеводину и рассказали, что за время ожидания окончания строительства неоднократно осуществлялась реорганизация компании-застройщика и, как следствие, его банкротство.

- Мы обратились в суд, где при рассмотрении также были фальсифицированы доказательства. Кроме того, по ряду секций строения было незаконно выдано разрешение на строительство, - рассказали представители инициативной группы дольщиков.

Александр Воеводин поручил сотрудникам СУ СКР по Самарской области изучить все доводы дольщиков и предоставленные материалы по данному делу, а далее дать правовую оценку изложенным фактам.

Напомним, ЖК «Исторический квартал» расположен в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей и Братьев Коростелевых. Жилой комплекс не могут достроить более 10 лет. Ранее сообщалось, что в проект будут внесены изменения, которые позволят завершить возведение объекта. Согласно информации на сайте регионального Минстроя, ЖК планируют достроить до 31 декабря 2023 года. Однако решение о целесообразности финансирования проблемной долевки будет принимать фонд Дом.рф.