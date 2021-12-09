В Самаре вручили награды лучшим студентам региона по итогам конкурса «Студент года 2021»

Полина Щацкая заслуженно получила главную награду

9 декабря 2021 года в «МТЛ Арена» в Самаре состоялось торжественное награждение лучший студентов образовательных организаций. В торжественной церемонии награждения юбилейного 10-го конкурса «Студент года» принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Главная цель конкурса – поощрение лучших студентов и студенческих объединений, которые внесли вклад в развитие науки, спорта, культуры, творчества, образования, общественной и волонтерской деятельности. В 2021 году на конкурс было подано 1565 заявок, из которых было отобрано 1011 участников.

Победительницей, которая стала обладателем главного приза — «Гран-при конкурса «Студент года 2021», стала студентка Самарского государственного медицинского университета Полина Шацкая. Самарчанка является автором аучных работ в областях общей бионеорганической и биоорганической химии, гистологии и эмбриологии, общественного здоровья и здравоохранения, госпитальной терапии. Сейчас студентка медицинского вуза занимается изучением характеристик микроциркуляции у пациентов с COVID-19, а также помогает другим студентам начать путь в научную деятельность.

Помимо главного приза, были награждены студенты в номинациях: Студенческая творческая личность вуза, Студенческая творческая личность ссуза, Доброволец года, Интеллект года, Молодой профессионал года, Студенческий лидер ссуза, Студенческий лидер вуза, Староста года, Спортсмен года ссуза, Спортсмен года вуза, Патриотическое объединение года, Студенческое СМИ, Добровольческое объединение года, а также награды получили лауреаты в номинации За верность выбранному пути.

Дмитрий Азаров поздравил победителей и отметил, что самарские студенты ежегодно доказывают свое лидерство как в Самарской области, так и за ее пределами.