Юные хоккеисты из Самары и Тольятти устроили массовую драку во время матча

У судей не получилось разнять буйных молодых спортсменов Фото: принтскрин видео.

Хоккейный матч между «Волгарем» из Тольятти и «Кометой» из Самары закончилось массовой дракой на льду. Подростки устроили настоящее ледовое побоище во время матча, что разнимать буйных спортсменов пришлось не только судьям, но и родителям и болельщикам, которые вышли на лед с трибун.

В юношеских хоккейных командах участвуют подростки в возрасте 11-12 лет. Мачт между «Волгарем» и «Кометой» закончился уверенной победой тольяттинцев. В первую встречу «Волгарь» одержал победу со счетом 5:4 по буллитам, а во вторую они разгромили самарцев со счетом 4:1.

Столичных хоккеистов расстроило поражение, обиды также прибавило, что в конце игры за нарушение правил удалили капитана команды и еще одного сильного игрока. После этого между двумя хоккеистами из противоположных команд завязалась потасовка, к которой подключились и другие подростки.

Массовую драку на льду пытались остановить судьи, однако сил справиться с разъяренными подростками не хватило. Тогда с трибун вышли родители и неравнодушные болельщики, после чего юных хоккеистов удалось разнять.

В настоящее время неизвестно, какие дисциплинарные меры будут применены к игрокам обоих команд за неспортивное поведение. Представители хоккея Самарской области пока не прокомментировали данную ситуацию.