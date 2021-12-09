В Самаре подвели итоги года и обсудили перспективные проекты на совете по улучшению инвестиционного климата

Дмитрий Азаров поручил продолжить работу над перспективными региональными проектами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 9 декабря 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. На заседании подвели итоги 2021 года и обсудили перспективы развития инвестиционного климата на ближайшее время.

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в регионе, экономика Самарской области продемонстрировала хорошие темпы развития. В регионе восстановили работу промышленные производства, инвестиционный спрос начал расти, толчок к развитию получил жилищно-строительный сектор, а также сфера развития транспорта, увеличились показатели внешней торговли, что постепенно восстанавливает и внутренний спрос.

На заседании обсудили и перспективные инвестиционные проекты на будущий год. Среди них был представлен проект лечебно-диагностического центра на территории Новокуйбышевска, старт которого запланирован на 2024 год. Губернатор отметил значимость данного проекта и предложил инвесторам привлечь квалифицированных специалистов из других регионов.

Также еще одним перспективным проектов стал крупный животноводческий комплекс на территории Богатовского района. По результатам реализации проекта будет организована высокотехнологичная роботизированная молочная ферма. Также участники повета поддержали создание в регионе комплекса по глубокой переработке масличных и зерновых культур.

Глава региона поручил продолжать привлекать инвесторов в Самарскую область, а также работать над региональными перспективными проектами. В заключении Дмитрий Азаров награды руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области и представителям предпринимательского сообщества Самарской области за вклад в формирование благоприятного инвестиционного климата региона и поблагодарил всех членов Совета.