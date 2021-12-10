В самарском ЖД вокзале художники расписали зал ожидания и зону отдыха

Зал ожидания на вокзале стал уютнее. Фото: Оксана Гладкова

Художники Оксана Гладкова и Семен Маверский украсили зону отдыха и зал ожидания железнодорожного вокзала Самары. В настоящее время там продолжается ремонт. После его завершения путешественники смогут оценить все красоту оформления уютного пространства.

Художники поделились фотографиями своих работ в социальных сетях. В центре художественной композиции расположился искусственный фонтан, а вокруг талантливые самарцы расписали стены звездным небом, облаками и ласточками. По словам автора композиции Оксаны Гладковой, ласточка – это отсылка к скоростному поезду, который начал курсировать между Самарой – Жигулевском – Сызранью в этом году.

Парящая в небе ласточка стала отсылкой к новому скоростному поезду. Фото: оксана Гладкова

Напомним, ранее около железнодорожного вокзала появилась современная площадка для досуга и отдыха. "Платформа Космическая" полностью отвечает своему названию. Здесь все оформлено в космическом стиле, есть и информация о Сергее Павловиче Королеве, первом генеральном конструкторе ракет, преодолевших притяжение Земли.