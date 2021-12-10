В Самаре с 25 декабря 2021 года введут особый противопожарный режим

В Самаре будут тщательно следить за пожарной безопасностью в новогодние праздники Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о введении с 25 декабря 2021 года по 20 января 2022 года особого противопожарного режима. В данный период вводятся дополнительные требования пожарной безопасности на объектах образования, социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием людей и назначаются ответственные за их выполнение.

Так, согласно постановлению, во время проведения новогодних и рождественских праздников на территории Самары будут организованы проверки общественных территорий и социальных учреждений сотрудниками ГУ МЧС по Самарской области. Кроме того, пожарные будут пресекать деятельность продавцов, которые торгуют пиротехников в неотведенных для этого местах и без лицензии на продажу.

Напомним, помимо пожарных дружин в местах массового скопления людей на общественных площадках будут также дежурить полицейские, которые будут следить за порядком во время новогодних праздников. Вход на площади будет организован через металлодетекторы, а контролирующие органы будут следить за соблюдением обязательного масочного режима и социальной дистанцией.