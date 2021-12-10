Самарцы собираются уехать зимовать в Азербайджан, Турцию и Испанию

Многие самарцы не собираются проводить зимние холодные деньки в родном городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Яндекс.Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда собираются уезжать самарцы зимовать. Благодаря удаленной работе все больше людей предпочитают уезжать из своих городов на зиму в теплые страны.

Исследование показало, что жители Самары интересуются поездками в Азербайджан, Турцию, Армению, Таиланд и Испанию. Среди конкретных направлений лидируют Баку, Ереван, Анталья, Пхукет и Мехико. По сравнению с прошлым годом, количество самарцев, собирающихся на зиму за границу, практически не изменилось. Среди российских городов-миллионников, Самара находится на седьмом месте в рейтинге по данному показателю.

Что касается россиян в целом, то в 2021 году количество людей, которые планируют уезжать на зиму в теплые страны, увеличилось на 20%. Однако их пока на 60% меньше, чем до пандемии коронавируса, однако замечается положительный тренд.

Самарцы готовы провести за границей зимой в среднем 4-5 недель. Самую длительную поездку забронировали в Армению – на все три месяца зимы. В целом для России, как для Самары, Армения, Таиланд, Турция и Азербайджан являются самыми популярными направлениями зимой. А наиболее популярные среди россиян города – Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул.