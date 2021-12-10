Еще 746 жителей Самарской области заразились коронавирусом 10 декабря 2021 года

С начала пандемии в регионе выявили более 188 тысяч случаев заражения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже четыре дня подряд выявляют меньше 800 COVID-больных за сутки. По данным на пятницу, 10 декабря 2021 года, коронавирусом заразились еще 746 жителей региона. Это немного меньше, чем днем ранее.

С начала пандемии в Самарской области выявили уже 188 191 случай заболевания. По суточному приросту больных губерния находится на четвертом месте в стране.

Активно идет в регионе и выздоровление. За минувшие сутки лечение закончили 659 человек. За все время победить коронавирус удалось 137 300 жителям Самарской области.

Есть и печальные новости. Медики не смогли спасти 31 пациента, у которого ранее диагностировали COVID-19. Общая смертность в регионе теперь составляет 5 826 случаев.