Дети из малообеспеченных семей смогут посещать Самарскую филармонию бесплатно

Большая часть социальных проектов Куйбышевского НПЗ направлена на поддержку детей. Фото АО «КНПЗ».

Помощь от КНПЗ ежегодно получают детские сады, школы, учреждения культуры, колледжи и вузы Самары. Благодаря поддержке нефтяников бюджетные учреждения имеют возможность благоустраивать учебные классы, приобретать технику и оборудование для лабораторий, музыкальные инструменты и пособия – все, чтобы дать детям лучшее образование и создать комфортные условия для его получения.

Помощь ощущают и общественные ветеранские организации, например, СРОО «Труженики тыла и ветераны труда», «Общественная организация ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района г. Самара», СГОО «Десница».

Однако участие нефтеперерабатывающего предприятия трансформируется не только в материальные, но и духовные сокровища. Благодаря сотрудничеству КНПЗ и Самарской филармонии дети из малообеспеченных семей получат возможность регулярно ходить на концерты и праздничные представления – абонементы для них будут бесплатными.

- Куйбышевский НПЗ живет жизнью района: он постоянный участник всех социально-значимых мероприятий - от экологических до культурно-просветительских, - отметила заместитель главы администрации Куйбышевского района по социальным вопросам и информационной политике Эмилия Аскерова. - Ежегодно предприятие помогает школам, детским садам, центрам дополнительного образования и культуры, общественным организациям. И его адресные социальные проекты, конечно, имеют для района первостепенное значение.