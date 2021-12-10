В Самаре водитель с двадцатилетним стажем вождения не уступил дорогу на перекрестке равнозначных дорог

ДТП произошло в 9 часов утра, 9 сентября 2021 года. Фото : ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на разнозначном перекрестке Мирная/Воронежская произошло столкновение «Киа» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка «Гранты».

По данным ГУ МВД по Самарской области, 41-летний водитель на автомобиле «Киа», стаж вождения которого составляет 22 года, не уступил дорогу отечественному автомобилю, который пользовался преимуществом в движении.

Женщина-пассажир самостоятельно обратилась в медицинское учреждение за помощью. После осмотра врачами, пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.