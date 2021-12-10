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Общество10 декабря 2021 10:27

В Тольятти заработает мобильный пункт вакцинации 11 и 12 декабря

Привиться смогут люди старше 18 лет
Алена ПРОВКИНА
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Привиться сможет каждый желающий

Привиться сможет каждый желающий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области жители смогут привиться от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации 11 и 12 декабря.

По данным городской администрации, каждый желающий, старше 18 лет, может бесплатно вакцинироваться. Мобильный пункт расположен в КЦ «Автоград» по адресу: улица Юбилейная, 8. Пункт вакцинации в Культурном центре начинает свою работу с 8:00 и заканчивает в 17:00.

Граждане смогут привиться при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и СНИЛС.