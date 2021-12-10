В Самаре провели мониторинг цен на товары первой необходимости

Администрация указывает самые низкие цены на товары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Городская администрация отслеживает рост цен и сравнивает данные для потребительской корзины.

По данным мэрии за 9 декабря, следующие товары можно приобрести по самой низкой цене в магазинах:

В «Ашане» Советского района картофель за кг – 30,49 рублей.

В «Магните» Куйбышевского района молоко за литр – 32,43 рубля.

В «Потоке» Октябрьского района сахар песок – 47,90 рублей.

В «Перекрестке» Красноглинского района яйца куриные за 10 штук – 61,90 рублей.

Весь список товаров с самыми низкими ценами можно найти на сайте городской администрации. Мониторинги проводят ежедневно.