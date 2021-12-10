В Самарской области на дорогах сотрудники ДПС проводят скрытое патрулирование

Теперь на дорогах появился скрытый контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на автодорогах сотрудники ДПС провели скрытное патрулирование, чтобы дисциплинировать водителей. Машины автоинспекторов были без цветографической окраски ищут нарушителей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, самое грубое и часто нарушение – пересечение встречной полосы. Скрытый контроль стоял на участке «Самара – Бугуруслан» в Кинельском районе. На автодороге было 3 наряда сотрудников ДПС. За один день выявили 8 нарушений.

Напомним, что в предвыходные и выходные дни сотрудники ГИБДД усиливают контроль на автодорогах.