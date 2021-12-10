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Общество10 декабря 2021 11:38

В Самарской области для журналистов и блогеров стартовал конкурс «Экотур-2021»

К участию принимаются работы, посвященные экологической тематике
Геннадий ВЕТРОВ
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Работы конкурсантов посвящены экологической тематике

Работы конкурсантов посвящены экологической тематике

10 декабря стартовал прием заявок на региональный конкурс авторских работ «Экотур-2021». Проводит его «Тольяттикаучук». К участию приглашают журналистов и блогеров, которые поднимали в своих публикациях и видеосюжетах вопросы экологии и бережного отношения к природе.

Работы оценят в четырех номинациях: «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучший материал в интернет-изданиях», «Лучший пост в социальных сетях», «Лучший видеосюжет».

Материалы, которые направляются на конкурс, должны быть опубликованы в СМИ в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Заявки рассмотрит конкурсная комиссия. В ее состав войдут эксперты из области экологии, профессионального журналистского сообщества, а также организаторов конкурса. Победители получат ценные призы.

На конкурс нужно предоставить авторский текст в форматах DOC, DOCX, PDF с размером шрифта не менее 12; для видеоматериалов — ссылка для скачивания или ссылка на доступный ресурс.

В заявке нужно оставить свое ФИО, контактный телефон, описание медиаресурса, где опубликован материал. Также следует указать номинацию и название материала/сюжета, дату выхода. Необходимы также ссылка на вышедшую публикацию, ссылка на для скачивания видео сюжета, скан-копия материала.

Один участник может участвовать в нескольких номинациях. В каждой номинации можно подавать только одну заявку. Работы на конкурс принимаются с 10.12.2021г. по 10.01.2022г. по электронной почте: tlt-press@tatneft.tatar. Церемония награждения состоится в январе 2022 года.