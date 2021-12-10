В Чапаевске двое мужчин до смерти избили соседа из-за сломанной ручки двери

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 7 декабря 2021 года, в комнате хостела на улице Таганрогской в Чапаевске нашли мертвого мужчину. На его теле были многочисленные кровоподтеки и рана на затылке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Личность погибшего уже установлена. Это 48-летний местный житель. Также правоохранители задержали предполагаемых преступников. Одному из них 28 лет, а второму 35 лет. Они рассказали, что жили вместе с мужчиной в хостеле.

Ночью 7 декабря соседи по комнате решили устроить попойку. Старший из них случайно сломал ручку входной двери. Именно это, по данным следователей, стало поводом для ссоры. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Собутыльники стали бить незадачливого соседа руками и ногами. Все это продолжалось довольно длительное время. От полученных травм мужчина скончался. Уже днем его тело нашла владелица хостела.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Скоро им изберут меру пресечения. Мужчин намерены заключить под стражу.