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Происшествия10 декабря 2021 12:03

В Тольятти бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за взятку в 300 тысяч рублей

Ему грозит уголовная ответственность
Алена ПРОВКИНА
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За взятку бывшему полицейскому грозит срок в колонии

За взятку бывшему полицейскому грозит срок в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области бывший оперуполномоченный обвиняется в мошенничестве. Он получил 300 тысяч рублей от местного жителя.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в августе 2021 года бывший сотрудник полиции получил взятку. Он сообщил местному жителю, что по его делу, аналогичному с прошлым, проводится проверка. Ранее бывший заключенный был осужден за хранение и покупку наркотиков. Чтобы избежать лишних проблем правоохранитель предложил решение – заплатить 300 тысяч рублей. Завершить свой корыстный замысел обвиняемый не успел, его задержали сотрудники УФСБ.

Уголовное дело с обвинительным заключение направлено в суд. Мужчине грозит штраф и лишение свободы до 6 лет.