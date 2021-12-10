Райффайзенбанк: россияне готовы потрать на новогодние подарки для детей более трех тысяч рублей

И в этом году в отличие от прошлого большинство желаний исполнится. Всё потому, что дети стали меньше мечтатьо гаджетах. Однако несмотря на это значительная часть родителей готовится потрать на сюрприз большую сумму, чем в 2020-м.

81% родителей уверены, что знают, что их дети хотят на Новый год. И в этот раз ожидание и реальность у большинства ребят совпадет. Если 2020 году несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимали гаджеты (51%), родители собирались дарить в первую очередь игрушки (46%), затем — сладости (36%), а покупку цифровых устройств рассматривали только 34% респондентов. То в 2021 дети больше всего ждут игрушки (48%) — их же собираются дарить и большинство родителей (46%). На втором месте по-прежнему сладости (37%), а на третьем — гаджеты (31%).

Самая драматичная разница между детскими мечтами и реальными планами родителей стабильно остаётся в категориях «домашние животные» (хотят 13%, а скорее всего получат 3% детей) и «компьютерные игры/приставки» (17% vs 9%).

Источник: исследование Райффайзенбанка

Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму от одной до трёх тысяч рублей. 6% были бы рады потратить до тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребёнку более трёх тысяч рублей. Интересно, что годом ранее к таким тратам были готовы 58% родителей.

«Когда речь заходит о подарках, меньше всего хочется думать о деньгах. В такой ситуации может быть удобна кредитная карта — часто вместе с ней идёт пакет бонусных предложений от партнёров банка, и заcчет скидок и кэшбэков покупки могут стать выгоднее. А длинный льготный период карты позволяет пользоваться деньгами фактически бесплатно», — отметил Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. У 56% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 до 60 тыс. руб. Возраст 68% респондентов — 26-45 лет. Соотношение мужчин и женщин — 41% и 59% соответственно.