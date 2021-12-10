В Самарской области на месте заброшенных зданий и промзон может появиться креативное пространство

В творческих пространствах молодые люди смогут реализовать свой потенциал. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области может появиться новое креативное пространство для творческих людей и выпускников ВУЗов и СУЗов. Регион вошел в 10-ку финалистов программы Агентства стратегических инициатив.

По полученным данным, в числе проектов есть кластеры, которые станут центром взаимодействия образовательных учреждений и креативной индустрии. Он расположится в бывшем общежитии института культуры. Его площадь больше 1400 кв.м. Основная цель – увеличить процент трудоустройства молодых людей после школы.

На проект выделят 111 млн рублей. В кластере разместятся 25 резидентов и будет создано 60 рабочих мест. Заселение первых резидентов планируют на осень 2022 года. В творческих пространствах будут обучать технологиям и реализовывать стартапы.