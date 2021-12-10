В Самарской области 97 патрульных машин ДПС оснастили медицинскими укладками

Сотрудники смогут оказывать первую помощь в случае необходимости Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 97 патрульных автомобилей ДПС оборудовали специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи. Оборудование поступило в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Медицинская укладка содержит в себе шины, перевязочный материал, средства для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации и т.д., — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что сотрудники ГИБДД регулярно совершенствуют свои знания и навыки по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Так, они постоянно посещают занятия, где их учат останавливать кровотечение, приводить человека в сознание и делать искусственное дыхание. Уроки проводят работники скорой медицинской помощи.

Эти знания полицейским необходимы. Ведь именно они зачастую первыми приезжают на место аварии. Особенно когда ДТП произошло за чертой города.