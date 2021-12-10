В Самаре пройдут выходные для стартаперов 12 и 13 декабря 2021 года

Программа обещает быть интересной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре с 12 по 13 декабря пройдет образовательная программа для проектов на разных стадиях развития. Ее анонсировал глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

На мероприятие ждут начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов с интересными идеями. На стартап-выходных они смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования.

Зимние стартап-выходные организует Региональный центр инноваций StartupSamara по поручению областного министерства экономического развития и инвестиций.

— Образовательные программы помогают инициаторам таких проектов оценить жизнеспособность своей идеи, получить рекомендации экспертов, пообщаться с более опытными коллегами, влиться в инновационную экосистему, выстроенную в регионе, — отмечает Дмитрий Богданов.

По словам министра, в губернии сформирована сильная линейка институтов развития инновационных предприятий. Власти постоянно поддерживают такие проекты и помогают им привлекать федеральное финансирование.

Программа зимних стартап-выходных будет полезна студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе, а также основателям проектов, которые нуждаются в советах экспертов по решению актуальных проблем бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательная - по ссылке. Пройдет оно в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Московское шоссе, 77).