Первый хоккейный матч в новом Дворце спорта в Самаре пройдет 11 декабря 2021

Вход свободный. Фото: администрация Самарской области

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС сыграет с московской «Звездой» во Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Это будет первый хоккейный матч на этой арене.

Встреча пройдет в субботу, 11 декабря 2021 года, в 17:00. Вход будет бесплатным и откроется за час до стартового вбрасывания. Количество зрителей на трибунах составит не более 1000 человек из-за эпидемиологической ситуации. Зрителям раздадут входные браслеты, по которым будут отслеживать их численность. Необходимо иметь при себе: паспорт, QR-код или сертификат профилактической прививки; сведения о перенесенном заболевании; отрицательный ПЦР-тест.

Дети до 14 лет проходят только в сопровождении родителей, а молодые люди от 14 до 18 смогут попасть на матч при предъявлении паспорта.