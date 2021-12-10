Новый инвестор ОЭЗ «Тольятти» создаст более 1200 рабочих мест

В ОЭЗ "Тольятти" продолжают привлекать инвесторов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Накануне, 9 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заключительное в 2021 году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Там обсудили предложения, которые улучшат условия ведения бизнеса в регионе.

На заседании рассмотрели сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Одним из них стал проект строительства медицинского диагностического центра. Другой связан с модернизацией действующего молочного комплекса.

Также в ОЭЗ «Тольятти» планируют создать пищевое производство. Проект хотят реализовать в два этапа. Общий объем инвестиций превысит 13 млрд рублей. Создание такого комплекса даст городу не менее 1265 рабочих мест.

— Для привлечения в регион новых инвесторов мы продолжаем расширять действующий комплекс мер поддержки. В частности, в этом году запустили новый механизм господдержки: для инициаторов региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр, в 2 раза снижается ставка налога на прибыль, — отметил глава минэкономразвития области Дмитрий Богданов.

Все три указанных инвестора были одобрены. По словам министра, власти продолжать искать новых партнеров, за счет которых будут увеличиваться рабочие места.