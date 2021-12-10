В Самарской области для жителей сел построят 20 новых домов в 2021 году

Семья Мандрейкиных получила ключи от нового дома. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» для жителей сел построят 20 новых домов в 2021 году.

По данным областного правительства, жилье бесплатно предоставляют работникам агропромышленных предприятий, врачам и специалистам по договору соцнайма. Планируют создать комфортные условия для хорошей жизни сельчан и развития территории. Уже сдали 8 готовых домов для нуждающихся семей, еще 12 будут готовы к концу 2021 года. 19 семей уже получили соцвыплаты на строительство или покупку жилья в селе.

По условиям, через 5 лет жизни в доме семья может его выкупить за 10% от остаточной стоимости, а через 10 лет - всего за 1 %. В строительство вложили деньги из бюджетов области, района и работодателей. Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить свой дом в селах.