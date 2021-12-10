Специалист из Испании стал новым главным тренером «Акрона»

Рамон Трибульетч стал новым главным тренером тольяттинской команды. Фото - ФК "Акрон"

В тольяттинском «Акроне» объявили, кто станет главным тренером команды после отставки Владимира Жапалэу. Теперь командой будет руководить Рамон Трибульетч.

Поиском нового наставника команды занимался спортивный директор Крис Докерти, который сам недавно присоединился к клубу.

Трибульетч начинал тренерскую карьеру на родине в Испании, а в 2008 году перебрался в Новую Зеландию, где вошел в тренерский штаб «Окленд Сити». С этой командой он семь выигрывал Лигу чемпионов Океании, трижды чемпионат Новой Зеландии и бронзовые медали клубного чемпионата мира.

Как отметил Трибульетч, основная цель – попасть в премьер-лигу. «Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение», - сказал испанский специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крылья Советов» — «Рубин» 11 декабря 2021 года: прогноз на матч 18-го тура РПЛ

Делимся прогнозом на матч «Крылья Советов» — «Рубин», которые 11 декабря 2021 года играют в 18 туре РПЛ (подробнее)