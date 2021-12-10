В Самарской области обсудили, при каких условиях смогут ослабить ограничения

Игорь Комаров обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провел в Самарской области совещание, на котором обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе.

Сейчас ситуация стабилизировалась, благодаря предпринятым ранее профилактическим мерам заболевших стало меньше. Вместе с тем, эффективно проводится вакцинация и выявление новых заразившихся.

- Мы видим серьезные улучшения - устойчивое снижение заболеваемости, что внушает определенный оптимизм. Это поддерживается высоким уровнем тестирования, что позволяет быть уверенным в хорошей выявляемости заболевших, - сказал Комаров.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ситуация в регионе позволила ослабить ряд ограничений, однако, некоторые меры пока продолжают действовать.

- Я не склонен идти по пути некоторых регионов, которые сначала отменяют какие-то ограничительные меры, а через две недели вынуждены их вновь вводить. Мне кажется, это больше нервирует. Лучше последовательно, понятно, предсказуемо для людей здесь действовать, - сказал глава региона.

Вместе с тем, существуют запросы об ослаблении мер. По словам Игоря Комарова, необходим взвешенный подход при снятии и введении ограничений, а от жителей – терпение и соблюдение действующих правил и рекомендаций.

- И тогда с учетом объема тестирования, высокого уровня вакцинации и сохранения этих темпов, в будущем эти ограничения будут сниматься, - сказал Комаров.