В Самарской области из-за столкновения двух иномарок погибли два человека 10 декабря 2021 года

Девушка-водитель выехала на встречную полосу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области после столкновения двух иномарок на 51 километре автодороги «Самара-Бугуруслан» погибли два человека. Сотрудники полиции проводят проверки.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, смертельное ДТП произошло днём, в 13:00, 10 декабря 2021 года. Девушка, управлявшая автомобилем «Opel Astra» выехала на встречную полосу и столкнулась с кроссовером «Volkswagen Tiguan». Обе машины отлетили к обочине. Водитель и пассажир автомобиля «Opel Astra» погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель кроссовера получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

На место сразу прибыли полицейские, скорая помощь, сотрудники прокуратуры и других оперативных служб. Проводятся проверки.