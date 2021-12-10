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Общество10 декабря 2021 16:00

В Сызрани планируют установить стелу «Города трудовой доблести

Жители смогут выбрать место для мемориального комплекса
Алена ПРОВКИНА
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Жители смогут выбрать место для мемориала

Жители смогут выбрать место для мемориала

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области планируют установить мемориальный комплекс в виде вертикальной стелы. На ней будет изображен герб города и указ о присвоении Сызрани звания «Города трудовой доблести».

По данным городской администрации, жители смогут поучаствовать в выборе места установки мемориала. Через портал «Госуслуги» и официальный сайт городской администрации все желающие смогут проголосовать за лучшую площадку для стелы. Голосование пройдет до 31 января 2022 года.

Напомним, что городу Сызрань 10 сентября 2021 года присвоено звание «Город трудовой доблести» за вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.