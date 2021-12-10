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Общество10 декабря 2021 16:30

В Тольятти перекроют улицу Цеховую с 10 по 11 декабря 2021 года

Утром 11 декабря жители смогут вернуться к обычному маршруту
Алена ПРОВКИНА
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Жителям следует искать другой маршрут

Жителям следует искать другой маршрут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области перекроют участок проезжей части с вечера 10 декабря до 8:00 11 декабря. Следует выбрать путь объезда.

По данным городской администрации, дорогу перекроют из-за ремонтных работ ООО «СтройТрансСервис». Жители не смогут передвигаться по проезжей части с 20:00 10 декабря до 8:00 11 декабря. Работы проведут на участке автодороги по улице Цеховой в районе пересечения с улицей Вокзальной.

Водителям следует заранее подобрать маршрут для объезда этого участка автодороги.