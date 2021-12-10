В Тольятти из-за съемок фильма перекроют движение на улице Юбилейной 12 декабря 2021 года

Движение будет перекрыто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области перекроют движение на улице Юбилейной 12 декабря 2021 года. Жителям нужно подыскивать другие маршруты.

По данным городской администрации, съемки фильма, из-за которых перекрою улицу, пройдут с 9:00 до 16:00 по улице Юбилейной на участке от улицы Свердлова до улицы Фрунзе. Автолюбителям нужно выбирать объездные маршруты.

Напомним, что в Тольятти с 10 декабря перекроют улицу Цеховую из-за ремонтных работ. Жители смогут возобновить движение по участку с 8:00 11 декабря.