В Тольятти иномарка сбила 17-летнего пешехода

Иномарка сбила подростка на проезжей части. Фото: ГИБДД Самара

В городе Тольятти Самарской области в четверг, 9 декабря 2021 года, утром водитель иномарки сбил 17-летнего пешехода. Подростка отправили в ближайшее медицинское учреждение.

По данным ГИБДД Тольятти, подросток переходил проезжую часть слева направо, по ходу движения транспортных средств. Утром, в 8:08 60-летний водитель кроссовера «Renault Kaptur» сбил пешехода.

С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализировали подростка. Сотрудниками собраны материалы проверок. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.