В Новокуйбышевске город украсят 200 хвойных деревьев

Город уже украшают к праздникам. Фото: Новокуйбышевск официальный

В Новокуйбышевске в преддверии новогодних праздников подготовили 200 хвойных деревьев для украшения улиц. Жителям города создают праздничную атмосферу.

По сообщению городской администрации, для новогодней елки в сквере имени Дмитрия Менделеева приобрели 170 штук хвойных деревьев и 30 штук для символа праздника на площадке по улице Советской, 6.

Напомним, что в Самаре не планируют устраивать массовые гуляния, но подготавливают город к новогодним праздникам: украшают улицы, заливают катки и обустраивают площадки для детских игр.