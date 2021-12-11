В Самарской области температура опустится до минус 20 градусов с 11 по 13 декабря 2021 года

В Самаре похолодает в ближайшие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не самая комфортная погода ожидает жителей Самарской области в ближайшие выходные. С 11 по 13 декабря 2021 года погоду в регионе будет определять холодный Скандинавский антициклон.

— Осадков не ожидается, а температура воздуха начнет интенсивно понижаться, — рассказывает специалиста Приволжского УГМС Ирина Вытягова.

Как сообщают синоптики, в ночные часы при отсутствии облачности и слабом ветре в отдельных районах губернии температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов. Местных жителей просят учесть это и утепляться.