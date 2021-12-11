В Самаре открыли новый киберспортивный клуб с авторскими хот-догами и видом на набережную

Новая площадка будет интересна и детям, и взрослым Фото: Предоставлено "Комсомолке"

10 декабря в Самаре открыли современный кибер спортивный клуб «SOLO GAMES». Там есть все для удобства геймеров и гостей: 31 мощнейший компьютер на базе видеокарты нового поколения RTX-3060, зона Sony PlayStation, буткемпы для командных игр и соло-румы для стриминга и одиночной игры, а также — авторские хот-доги и панорама на самую красивую набережную в Поволжье.

Открыть клуб удалось при поддержке проекта «Единой России» «Детский Спорт». Как отметил его координатор депутат Самарской губернской думы Роман Балтер, запрос на киберспорт вырос из-за пандемии, дистанционного обучения и удаленной работы.

— Цифровая трансформация современного мира предлагает совмещать нам несколько реальностей. Надеюсь, благодаря нашему новому клубу, в скором времени мы услышим о киберспортсменах и командах из Самары, а может быть, и сами сможем принять участие в киберспортивных турнирах, — заявил Балтер.

Шаги в киберспорте в новом пространстве могут как взрослые, так и дети. Здесь есть все, для того, чтобы повышать мастерство.

Отметим, что в прошлом году в рамках проекта «Детский спорт» в новом формате прошел и турнир «Лето с футбольным мячом». Из-за опасностей коронавируса юные игроки соревновались не на зеленых газонах, а на виртуальных полях.