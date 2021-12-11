Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 18-го тура РПЛ в Самаре

Команды уже на стадионе Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В Самаре 11 декабря 2021 года проходит Волжское дерби. «Крылья Советов» принимают казанский «Рубин» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ. Уже известны стартовые составы на игру.

Хозяев выведет на поле с капитанской повязкой Александр Солдатенков. Капитан гостей сегодня — Филип Уремович.

У «Крыльев» по сравнению с игрой с ЦСКА, когда они уступили 0-1, три изменения. На поле появятся Юрий Горшков, Александр Солдатенков и Иван Сергеев. Зеффан, Чернов и Глушенков, бывшие в старте неделю назад, остались в запасе. В целом расстановки выглядят следующим образом:

«Крылья Советов»: 1 Ломаев, 23 Бейл, 2 Бегич, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 11 Ежов, 21 Иванисеня, 25 Пруцев, 17 Зиньковский, 10 Сарвели, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 3 Чернов, 18 Зеффан, 35 Прищепа, 6 Якуба, 7 Кабутов, 8 Витюгов, 9 Пиняев, 13 Липовой, 15 Глушенков, 19 Цыпченко.

«Рубин»: 22 Дюпин, 31 Зотов, 5 Уремович, 3 Тальби, 23 Зуев, 7 Бакаев, 21 Кварацхелия, 28 Абильгор, 99 Хакшабанович, 11 Дрейер, 10 Онугха.

Запасные: 1 Медведев, 66 Янович, 24 Савицкий, 20 Игнатьев, 38 Мусаев, 84 Суриков, 9 Деспотович.

Стартовый свисток на «Солидарность Самара Арене» прозвучит в 15:00. Следит за трансляцией на сайте «КП-Самара».